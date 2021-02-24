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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

В Украину запретят въезд машинам с номерами непризнанного Приднестровья

С 1 марта на территорию Украины будут пропускать только те автомобили из Приднестровского района Молдовы, которые имеют номерные знаки согласованного во всей стране образца и стикер MD.

В Украину запретят въезд машинам с номерами непризнанного Приднестровья

Таким образом на территорию страны не смогут въехать автомобили с номерами непризнанного Приднестровья. Этим решением Украина поддержала молдавскую сторону.

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О решении украинского правительства посол Марк Шевченко сообщил министру иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чоко на официальной встрече дипломатов.

Визит Майи Санду в Украину

В январе состоялась официальная встреча президента Владимира Зеленского и новоизбранного президента Республики Молдова Майи Санду.

По словам Зеленского, 2021 год должен укрепить партнерство между странами. Также президенты договорились о создании Президентского Совета для решения общих задач Молдовы и Украины.

Источник: Посольство Украины в Молдове

Фото: Посольство Украины в Молдове

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