З 1 березня на територію України пропускатимуть виключно ті автомобілі з Придністровського району Молдови, які мають номерні знаки узгодженого в усій країні зразка та стікер MD.

Таким чином на територію країни не зможуть в’їхати автівки із номерами невизнаного Придністров’я. Цим рішенням Україна підтримала молдовську сторону.

Про рішення українського уряду посол Марко Шевченко повідомив міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм на офіційній зустрічі дипломатів.

Візит Майї Санду в Україну

У січні відбулася офіційна зустріч президента Володимира Зеленського та новообраного президента Республіки Молдови Майї Санду.

За словами Зеленського, 2021 рік має зміцнити партнерство між країнами. Також президенти домовилися про створення Президентської Ради для вирішення спільних завдань Молдови та України.

Джерело: Посольство України в Молдові

Фото: Посольство України в Молдові