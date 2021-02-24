PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

В Україну заборонять в’їзд машинам з номерами невизнаного Придністров’я

З 1 березня на територію України пропускатимуть виключно ті автомобілі з Придністровського району Молдови, які мають номерні знаки узгодженого в усій країні зразка та стікер MD.

В Україну заборонять в’їзд машинам з номерами невизнаного Придністров’я

Таким чином на територію країни не зможуть в’їхати автівки із номерами невизнаного Придністров’я. Цим рішенням Україна підтримала молдовську сторону.

Читайте
Україні може знадобитися досвід Молдови щодо Придністров'я - Санду

Про рішення українського уряду посол Марко Шевченко повідомив міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм на офіційній зустрічі дипломатів.

Візит Майї Санду в Україну

У січні відбулася офіційна зустріч президента Володимира Зеленського та новообраного президента Республіки Молдови Майї Санду.

За словами Зеленського, 2021 рік має зміцнити партнерство між країнами. Також президенти домовилися про створення Президентської Ради для вирішення спільних завдань Молдови та України.

Джерело: Посольство України в Молдові

Фото: Посольство України в Молдові

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка