Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, один военный ВСУ ранен

За прошедшие сутки, 24 февраля, на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку населенных пунктов Пивденное и Талаковка противник из стрелкового оружия вел огонь. В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Его оперативно доставили в больницу.

Возле Авдеевки и Водяного вооруженные формирования РФ стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки осуществили неприцельных выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Чермалык украинский военный, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск России, который пытался проникнуть на украинские позиции. Во время задержания противник нанес нашем воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

По всем фактам зафиксированных нарушений украинской стороной СЦКК принимались меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7.00 25 февраля нарушений со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

Сутки на Донбассе

23 февраля за сутки на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Зайцево боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один — получил ранения.

Также вооруженные формирования стреляли у Красногоровки, Песков, Шумив, Причепиловка, Катериновки, Авдеевки, Луганского, Золотого-4, Гнутово и Павлополя.