Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим тиші, один військовий ЗСУ поранений

За минулу добу, 24 лютого, на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.

Неподалік населених пунктів Південне та Талаківка противник зі стрілецької зброї вів вогонь. В результаті обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення. Його оперативно доправили до лікарні.

Біля Авдіївки та Водяного збройні формування РФ стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки здійснили неприцільні постріли з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Чермалик український військовий, який ніс чергування на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ Росії, який намагався проникнути на українські позиції. Під час затримання противник наніс нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта.

За усіма фактами зафіксованих порушень Українською стороною СЦКК вживались заходи реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ.

Станом на 7.00 25 лютого порушень з боку російських окупантів не зафіксовано.

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23 лютого за добу на Донбасі було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.

Також збройні формування стріляли біля Красногорівки, Пісків, Шумів, Причепилівки, Катеринівки, Авдіївки, Луганського, Золотого-4, Гнутово та Павлополя.