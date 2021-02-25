Чи зможуть нові санкції стримати агресію РФ та яка ймовірність великої війни на Донбасі

Режим припинення вогню формально діє на Донбасі з липня 2020 року, але фактично він не діє взагалі, тому що обстріли різного рівня інтенсивності в принципі не припиняються.

Особливо посилилися провокації бойовиків після введення Україною санкцій проти проросійських інформаційних телеканалів і кума президента РФ Володимира Путіна, нардепа від партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Тільки за лютий 2021 року Україна втратила в зоні Операції об’єднаних сил 13 бійців. Ось таке “перемир’я”. Причому зв’язок між діями української влади проти агентів Кремля всередині країни й ескалацією на фронті в Москві навіть особливо не приховують.

Наприклад, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи санкції проти Медведчука, одразу заговорив про загострення на Донбасі. Залишається тільки питання, наскільки далеко Росія готова зайти в ескалації, і чи чекає на нас нова велика війна?

Електоральна необхідність

Саму Росію на початку 2021 року охопили протести опозиції, які обіцяють продовжитися навесні і влітку, а на початок осені в країні заплановані нові вибори в Держдуму. Одним з традиційних для Росії способів угамувати суспільне невдоволення є швидка переможна “войнушка”. І кремлівська пропаганда вже налаштовує суспільство відповідним чином.

– У Кремлі можуть вирішити, що потрібна нова війна, тому що є загострення внутрішньополітичної ситуації. Олексій Навальний, протести. Як відвернути увагу людей? Війна. Це завжди в Росії практикувалося. І це може бути знову на українському напрямку. Плюс вибори, перед виборами логічно це провести. Тому що це відсікає всі антивоєнні партії від навіть шансів отримати не те що голоси в Держдуму, а просто якусь симпатію людей, – зазначає публіцист Віталій Портніков.

В окупованому Донецьку вже навіть провели пропагандистський шабаш під назвою Русский Донбас, на якому замахнулися ні багато ні мало на захоплення всіх територій Луганської та Донецької областей. Головною героїнею шабашу стала пропагандистка зі стажем, головний редактор Russia Today Маргарита Симонян, яка закликала “Росію матінку забрати Донбас додому”.

Путін через кілька днів відповів: Не забудемо про Донбас, допоможемо. Згадали пропагандисти і про вже припорошений пилом план зі створення так званої Новоросії.

– Мета – це точно не тільки Донбас. Я думаю, що там точно розглядаються також варіанти щодо точкових, а може й глобальних операцій на Півдні України, це може бути вода (до Криму), може бути щось інше. Щоб мобілізувати електорат, звісно, щось потрібно. Сьогодні рейтинги влади в Росії падають, – констатує міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін.

Саме приморський напрямок – Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області – для утворення коридору від Азову в Придністров’я, вважається найімовірнішим для російського удару. Таким чином, РФ позбавляє Україну виходу до моря і вирішує для себе проблему щодо забезпечення окупованого Криму водою, яка зараз особливо загострилася. Про серйозність таких намірів свідчать і попередження СБУ про зростання в південно-східних областях країни активності російської агентурної мережі.

– Це призведе до величезних економічних втрат для України. Це втрата контролю над узбережжям Азовського моря. Нові сотні тисяч біженців в епоху пандемії. В принципі, з точки зору Путіна, можливо, це було б непогано”, – допускає Портніков.

Звичні санкції

Водночас у Росії не всі вірять в реалістичність нових масштабних військових дій проти України.

– Військова ескалація нині в Росії викликатиме, навпаки, тільки відторгнення. У Росії неможливо “продати” зараз військову ескалацію. Бо надто багато їх уже було, – вважає політичний аналітик з РФ Ольга Курносова.

На її думку, на сьогодні єдиного політичного рішення щодо Донбасу в Кремлі немає.

– Для Кремля сьогодні Донбас – це валіза без ручки. Якби Кремль зміг його якось віддати назад, не втративши обличчя і навіть отримавши якусь політичну вигоду, він би це зробив. Можливо, Америка і Європа зможуть домовитися з Росією з приводу Донбасу, – припускає Курносова.

Але в Україні в такі домовленості через нашу голову ніхто не вірить. Тим паче, нова американська адміністрація вже чітко дала зрозуміти, що в путінському режимі бачить ворога всього демократичного світу.

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Власне, зараз США готуються ввести проти РФ нові санкції за затримання Олексія Навального і кібератаку, яка дістала назву SolarWinds. Об’єктами нападу стали щонайменше дев’ять федеральних агентств у США, зокрема міністерства оборони, торгівлі, енергетики, внутрішньої безпеки та фінансів, а також понад 100 приватних компаній.

У Вашингтоні вважають, що за атакою найімовірніше, стоїть російська влада і готові до рішучих дій. Продовжують Штати вводити нові обмеження і проти російського проекту Північний потік-2 – газопроводу в Європу в обхід України. Тож тут явно не до “договорняків”.

Інше питання – чи зможуть санкції Заходу якось стримати агресію Росії проти України. Адже Кремль до санкцій давно звик. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вже відкрито говорить про можливість повного розриву дипломатичних відносин із Заходом.

– Росія Путіна вже звикла до того, що вона живе в режимі ізоляції. Ба більше, в Путіна може з’явитися ідея, що режим ізоляції вигідний йому для утримання влади. Тому що подальші санкції – це можливість проводити контр санкції: закривати інтернет, створювати суверенний інтернет, про що говорив недавно Дмитро Медведєв. Діяти жорсткіше щодо України, – вважає Портніков.

Із введенням нових санкцій Заходом російській пропаганді буде тільки простіше пояснювати росіянам, чому вони живуть так погано – це ж все “злі американці та європейці винні, карають нас за самостійність і незалежність”, ну і так далі за методичками.

Україні все це нічого хорошого, звісно, не обіцяє. Ну і в принципі дивно на восьмому році війни чекати від Кремля, що він просто забуде про нас і не підігріватиме градус протистояння.

Загнаний у куток пацюк ще небезпечніший і агресивніший, забувати про це не варто.