Как изменится украинская политика после бана пророссийских телеканалов

Для украинской политики телевизор всегда имел сакральное значение. Через телевизор становились президентами, с нуля раскручивали политические силы, боролись с оппонентами.

В связи с этим решение СНБО заблокировать сразу три информационных канала в украинской политике имело эффект разорвавшейся бомбы. Задело точно всех.

Без сливов

СНБО ввел санкции против народного депутата партии Оппозиционная платформа За жизнь Тараса Козака. Основанием для введения санкций стало расследование СБУ о том, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий, в которых зафиксированы активы Козака, способствуют финансированию терроризма.

Косвенно подтвердил это и министр внутренних дел Арсен Аваков, подчеркнув, что санкции ввели на основе “исчерпывающих и достаточных материалов СБУ”.

На деньги от поставок угля в ОРДЛО, по мнению следствия, финансировались и три телеканала — 112.ua, NewsОne и Zik, формальным собственником которых числится Козак. Реальным же владельцем медиахолдинга считается кум президента России Владимира Путина Виктор Медвечук.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции против телеканалов ввели из-за “информационного терроризма”. Примерно в таком же духе высказываются все представители власти, обвиняя заблокированные телеканалы в распространении дезинформации, фейков и работе на агрессора.

— Блокировка телеканалов так называемого пула Виктора Медвечука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненным ценностью, — подчеркнула пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Показательно, что решение СНБО и дальнейшую блокировку телеканалов провели без утечек и слива информации об этом. В Украине так бывает крайне редко, особенно когда речь идет о действиях власти.

Борьба за рейтинг

112.ua, NewsОne и Zik после перехода под контроль Медвечука фактически превратились в рупоры ОПЗЖ. Телеканалы в режиме 24/7 транслировали методички партии кума Путина, а ведущие даже особо не скрывали, что работают на рост популярности конкретной политической силы.

Такой тройной удар по ушам украинцев получился достаточно эффективным, рейтинг ОПЗЖ не переставал расти. Теперь же из рук Медвечука выбивают главный пропагандистский инструмент.

Конечно, на каналах называют действия власти “политической расправой”, а в ОПЗЖ угрожают Зеленскому чуть ли не импичментом, но видно, что их действия власти откровенно застали врасплох.

— Угроза про импичмент – это всего лишь угроза. Нет голосов у ОПЗЖ, чтобы инициировать импичмент. На войну против себя Зеленский тоже ответил войной. ОПЗЖ начала информационную войну против Зеленского с сентября 2020 года и президент сейчас ответил, — отмечает политолог Владимир Фесенко.

Естественно, возникает вопрос, а почему именно сейчас? “Я никогда в своей жизни не буду закрывать какие-либо каналы. Нет права и нет полномочий”, — говорил президент Зеленский в сентябре 2019 года.

— Санкции — тяжелое решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую государством-агрессором, которая подрезает путь Украины в ЕС и к евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности, — объясняет он свое решение о блокировании трех телеканалов в феврале 2021.

Существует мнение, что только в январе 2021 года у СБУ появились неопровержимые доказательства преступлений Козака. В таком случае ждем объявления подозрения ему от Генпрокурора Ирины Венедиктовой и дальнейших судов.

Прочность юридических аргументов власти в этом деле в любом случае оппоненты проверят неоднократно. С другой стороны, именно в начале 2021 года, с началом тарифного кризиса, ярче всего проявилось падение рейтингов президента и его партии Слуга народа.

И перетекает поддержка от Зеленского и его политической силы, преимущественно, как раз к ОПЗЖ.

Так что политические мотивы в действиях власти точно исключать нельзя. В любом случае, атака на экосистему Медвечука – это, безусловно, самый сильный и смелый шаг за все время президентства Зеленского.

Шаг, который вся страна ждет несколько лет, еще со времен правления Петра Порошенко, которому смелости на это как раз не хватило.

— На данный момент преимущество на стороне Зеленского. Он вышел за рамки стандартной, линейной политики. Он действует на грани, а может и за гранью фола, — подчеркивает Фесенко.

Зеленский убивает сразу двух зайцев – то есть он и останавливает информационное “зомбирование” условно пророссийского электората, ориентированного на ОПЗЖ. И показывает проевропейскому электорату, что именно он, а не Порошенко, главный и наиболее последовательный борец с Россией и ее влиянием в Украине.

У пятого президента – это вообще выбивает из-под ног главную основу для политической агитации. Понимает это и сам Порошенко, который уже чуть ли не впервые публично поддержал действия Зеленского.

При этом, правда, не преминув пожаловаться, что ему, мол, СБУ такие данные не давала, а так бы он все самые жесткие санкции против Медвечука ввел.

Вот только забывает Петр Алексеевич, что именно при его правлении кум Путина легитимизировался в Украине и расправил крылья так, как не было даже при Викторе Януковиче.

Внешнеполитический аспект

Популярно в Украине действия против Медвечука связывать и с приходом к власти администрации Джо Байдена в США. Показательных шагов украинской власти на сближение со Штатами в последние дни действительно тяжело не заметить – тут и исключение Александра Дубинского из фракции Слуги народа после введения против него санкций американцами, и дело Мотор-Сичи, в котором Банковая тоже стала на сторону Штатов.

Вполне ожидаема и реакция России, тем более, что в Украине и не скрывают, что действия против Медвечука и К – элемент гибридной войны с восточным соседом.

— Уверен, в Москве уже готовят методички о “наступлении на свободу слова в Украине” и “уничтожении свободной прессы”. Хочу предупредить: эти телеканалы — не обычные телевизионные вещатели. Это, по сути, иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова уже давно нет речи, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля. Поэтому решение СНБО — симметричный ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на нашу свободу и независимость, — заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

России бы сейчас со своими протестами разобраться, но своего кума Путин просто так не бросит, уверены эксперты.

Зеленский бросил вызов даже не Медвечуку и ОПЗЖ. Это вызов Путину и “русскому миру”.

— Готовимся теперь к серьезным обострениям между Украиной и Россией, в первую очередь на Донбассе, — прогнозирует политолог Виктор Таран.

В поиске союзников

Внутри украинской политики бан телеканалов может повлиять на кейс с монобольшинством и Кабинетом Министров.

— Один из рисков для Зеленского – какая будет ситуация в собственной фракции. Поэтому он страхуется и ищет поддержку и у других фракций в этом противостоянии с ОПЗЖ. В частности, говорят, что в Батькивщине заранее знали о решении СНБО, — утверждает Фесенко.

Так что с блокировкой телеканалов Медвечука политическая игра в Украине только закручивается.

— Теперь можно безошибочно утверждать, что ОПЗЖ в ближайшее время инициирует свой референдум. И вокруг этого начнется много конфликтов, — прогнозирует политолог Вадим Денисенко.

Пугает ОПЗЖ и уличными акциями, хотя вряд ли их электорат готов на какую-то протестную активность.

Попробуют перехватить у Зеленского неожиданно оказавшееся в его руках знамя борца с Россией и условно проевпропейские политические силы, дабы окончательно не выпасть из игры. Так что точно будет весело.