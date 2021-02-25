Известный пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого подозревают в госизмене, 25 февраля не явился на допрос в СБУ, поэтому его объявили в государственный розыск.
Следователи СБУ предоставили адвокату Шария материалы дела, по которому ранее блогеру объявлено подозрение.
Ему также вручено ходатайство об избрании меры, которое направят в суд.
16 февраля СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение в преступлениях, которые подрывают нацбезопасность Украины. Речь идет о двух статьи УКУ — государственная измена и разжигание межнациональной розни.
Сам Шарий давно не живет в Украине. Еще в феврале 2014 года он уехал в Нидерланды.
Однако сейчас, по данным СМИ, он якобы пребывает в Испании.
В то же время это не помешало ему создать политическую партию и принять участие в парламентских выборах, а затем в местных выборах 2020.
Фото: Анатолій Шарій