Известный пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого подозревают в госизмене, 25 февраля не явился на допрос в СБУ, поэтому его объявили в государственный розыск.

Следователи СБУ предоставили адвокату Шария материалы дела, по которому ранее блогеру объявлено подозрение.

Ему также вручено ходатайство об избрании меры, которое направят в суд.

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16 февраля СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение в преступлениях, которые подрывают нацбезопасность Украины. Речь идет о двух статьи УКУ — государственная измена и разжигание межнациональной розни.

Сам Шарий давно не живет в Украине. Еще в феврале 2014 года он уехал в Нидерланды.

Однако сейчас, по данным СМИ, он якобы пребывает в Испании.

В то же время это не помешало ему создать политическую партию и принять участие в парламентских выборах, а затем в местных выборах 2020.

Фото: Анатолій Шарій