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Факти / Україна
Валентина Летяк |

СБУ оголосила Шарія в розшук

Відомий проросійський блогер Анатолію Шарій, якого підозрюють у держзраді, 25 лютого не з’явився на допит до СБУ, тому його оголошено в державний розшук.

Анатолій Шарій

Слідчі СБУ надали адвокату Шарія матеріали справи, у якій раніше блогеру оголошено підозру.

Йому також вручено клопотання про обрання запобіжного, яке направлять до суду.

СБУ про Шарія

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СБУ оголосила Шарію підозру у держзраді

16 лютого СБУ оголосила Анатолію Шарію підозру у злочинах, які підривають нацбезпеку України. Йдеться про дві статті ККУ – державна зрада та розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Сам Шарій давно не живе в Україні. Ще у лютому 2014 року він виїхав у Нідерланди.

Проте нині, за даними ЗМІ, він нібито пребуває в Іспанії.

Водночас це не завадило йому створити політичну партію та взяти участь в парламентських виборах, а потім в місцевих виборах 2020.

Фото: Анатолій Шарій

Джерело: СБУ

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