Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя Приватбанка Владимиру Яценко, которого подозревают в растрате более 137 млн грн.

Владимира Яценко взяли под стражу до 22 апреля с альтернативой залога в размере 52 млн 210 тыс. грн.

В случае внесения Яценко залога, он должен носить электронный браслет и не выезжать из Днепропетровской области без разрешения следователя, суда, прокурора; воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями, а также сдать на хранение все паспорта.

22 февраля детективы НАБУ задержали в Борисполе Владимира Яценко — экс-заместителя председателя правления ПриватБанка. Он пытался покинуть Украину на частном самолете, вылетев из Днепра в Вену.

Накануне генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении Владимиру Яценко по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Источник: САП

Фото: Владимир Яценко