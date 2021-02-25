Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови Приватбанку Володимиру Яценку,якого підозрюють у розтраті понад 137 млн грн.

Володимира Яценка взяли під варту до 22 квітня з альтернативою застави у розмірі 52 млн 210 тис. грн.

У разі внесення Яценком застави, він повинен носити електронний браслет і не виїжджати з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, суду, прокурора; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, а також здати на зберігання всі паспорти.

22 лютого детективи НАБУ затримали в Борисполі Володимира Яценка – екс-заступника голови правління Приватбанку. Він намагався покинути Україну на приватному літаку, вилетівши з Дніпра до Відня.

Напередодні генпрокурор Ірина Венедіктова погодила повідомлення про підозру Володимиру Яценку за ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Джерело: САП

Фото: Володимир Яценко