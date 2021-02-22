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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Детективы НАБУ задержали в Борисполе экс-заместителя главы правления ПриватБанка

Бывший заместитель главы правления ПриватБанка пытался выехать из Украины на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Детективы НАБУ задержали его в аэропорту Борисполь.

НАБУ затримало Володимира Яценка

Чтобы посадить самолет, на котором пытался бежать из Украины экс-заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко, в Борисполе, НАБУ обратилось к Госавиаслужбе.

Сейчас здесь продолжаются неотложные следственные действия.

Генпрокурор согласовала сообщение о подозрении Яценко по ч. 5 ст. 191 УКУ — Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

  • НАБУ затримало Володимира Яценка
  • НАБУ затримало Володимира Яценка
  • НАБУ затримало Володимира Яценка
  • НАБУ затримало Володимира Яценка
Детективы НАБУ задержали в Борисполе экс-заместителя главы правления ПриватБанка / 2 фотографии

Генпрокурор Ирина Венедиктова, комментируя задержание бывшего топ-менеджера ПриватБанка, подтвердила, что лично подписала подозрение.

– Я лично приняла решение о необходимости ряда указаний о следственных действиях и проведении экспертного исследования с целью подтверждения убытков, причиненных государству и гражданам, – написала она на своей странице в соцсети.

При этом Венедиктова подчеркнула, что не может разглашать детали, добавив, что ее не устраивали моменты с точки зрения перспектив представления обвинения в суде.

Пост Венедіктової

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В конце 2020 года Ирина Венедиктова опровергла слухи о том, что якобы генпрокурор тормозит подписание подозрений в деле ПриватБанка.

Она заверила, что сделано все необходимое для продвижения дела в правильном направлении.

Источник: НАБУ

Фото: НАБУ

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