Бывший заместитель главы правления ПриватБанка пытался выехать из Украины на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Детективы НАБУ задержали его в аэропорту Борисполь.
Чтобы посадить самолет, на котором пытался бежать из Украины экс-заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко, в Борисполе, НАБУ обратилось к Госавиаслужбе.
Сейчас здесь продолжаются неотложные следственные действия.
Генпрокурор согласовала сообщение о подозрении Яценко по ч. 5 ст. 191 УКУ — Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Генпрокурор Ирина Венедиктова, комментируя задержание бывшего топ-менеджера ПриватБанка, подтвердила, что лично подписала подозрение.
– Я лично приняла решение о необходимости ряда указаний о следственных действиях и проведении экспертного исследования с целью подтверждения убытков, причиненных государству и гражданам, – написала она на своей странице в соцсети.
При этом Венедиктова подчеркнула, что не может разглашать детали, добавив, что ее не устраивали моменты с точки зрения перспектив представления обвинения в суде.
В конце 2020 года Ирина Венедиктова опровергла слухи о том, что якобы генпрокурор тормозит подписание подозрений в деле ПриватБанка.
Она заверила, что сделано все необходимое для продвижения дела в правильном направлении.