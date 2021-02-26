Черновицкая область может попасть в красную зону, а в регионе введут карантинные ограничения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 26 февраля.

По его словам, если тенденция к росту уровня госпитализации сохранится в области, то Минздрав будет инициировать созыв заседания на субботу, 27 февраля, комиссии ТЭБ и ЧС национального уровня, поскольку это будет третий день, когда индикаторы в Черновицкой области три дня подряд будут превышать нормативы.

В случае повторения завтра высоких показателей заболеваемости на коронавирус, регион попадет в красную зону.

В тоже время в Черновицкой ОГА сообщили, что рассматривают возможность введения в регионе карантина выходного дня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

По ее словам, власти будут рассматриваться два варианта — карантин выходного дня или полноценные ограничительные меры, но область не будут закрывать.

— Мы будем рассматривать возможность действия карантина выходного дня или полноценных ограничительных мер с понедельника, 1 марта, относящиеся к красной зоне, — отметила Гусак.

С 23 февраля уже были внедрении определенные ограничения в области — заведения общественного питания закрыты после 20.00, школы на дистанционном обучении.

В Черновицкой области фиксируют рост заболеваемости коронавирус. За прошедшие сутки в регионе выявили более 600 новых случаев заражения.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 26 февраля на коронавирус в Украине заболело 1 333 844 человека. За последние сутки было выявлено 8 003 новых случая Covid-19.

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли 146 украинцев, за все время пандемий не смогли преодолеть Covid-19 25 742 человека. Выздороветь удалось 1 163 555 гражданам Украины, за сутки — 4 244.