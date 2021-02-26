Чернівецька область може потрапити у червону зону, а в регіоні запровадять карантинні обмеження.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 26 лютого.

За його словами, якщо тенденція до зростання рівня госпіталізації збережеться в області, то МОЗ ініціюватиме скликання на суботу, 27 лютого, засідання комісії ТЕБ та НС національного рівня,оскільки це буде третій день, коли індикатори у Чернівецькій області три дні поспіль перевищуватимуть нормативи.

У разі повторення завтра високих показників захворюваності на коронавірус, регіон потрапить до червоної зони.

Натомість у Чернівецькій ОДА повідомили, що розглядають ймовірність запровадження у регіоні карантину вихідного дня через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

За її словами, що розглядатимуться два варіанти – карантин вихідного дня чи запроваадження повноцінних обмежувальних заходів, але область не закриватимуть.

– Ми будемо розглядати можливість дії карантину вихідного дня або повноцінних обмежувальних заходів з понеділка, 1 березня, які відносяться до червоної зони, – зазначила Гусак.

З 23 лютого вже були запровадженні певні обмеження в області – заклади громадського харчування закриті після 20.00, школи на дистанційному навчанні.

У Чернівецькій області фіксують зростання захворюваності на коронавірус. За минулу добу в регіоні виявили понад 600 нових випадків зараження.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 26 лютого на коронавірус в Україні захворіло 1 333 844 особи. За останню добу було виявлено 8 003 нові випадки Covid-19.

За минулу добу від коронавірусної хвороби померли 146 українців, за весь час пандемї не змогли подолати Covid-19 25 742 особи. Одужати вдалось 1 163 555 громадянам України, за добу – 4 244.