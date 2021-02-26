Оксана Маркарова, комментируя свое назначение послом Украины в США, отметила, что для нее это большая честь и еще одна возможность применить мои знания и опыт к углублению сотрудничества двух стран.

Она отметила, что Соединенные Штаты являются не только стратегическим партнером Украины, “но и страной людей, с которыми мы связаны общими ценностями, прошлым и успешным будущим”.

— У нас общие демократические ценности и общее стремление сделать Украину сильной, защитить ее от агрессора, восстановить ее целостность и поддержать трансформацию в современную инновационную страну. Потому что экономически мощная демократическая Украина, с сильными институтами и справедливым правосудием, член НАТО и ЕС — это не только мечта и требование наших граждан, но и гарантия безопасности и развития всего Черноморского региона и Европы, — сказала посол.

Маркарова отметила, что у нее есть много идей, как сделать сотрудничество Украины и США еще интереснее и результативнее.

— Я рассчитываю на поддержку всех американских украинцев и друзей Украины в этом деле, — подытожила дипломат.

Читайте Кулеба выдвинул Маркарову на должность нового посла в США

25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.

Среди преимуществ нового посла глава государства назвал ее патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.

Оксана Маркарова возглавляла Министерство финансов с конца августа 2019 до начала марта 2020 года.