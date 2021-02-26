Оксана Маркарова, коментуючи своє призначення послом України у США, наголосила, що для неї це велика честь та ще одна можливість долучити мої знання та досвід до поглиблення співпраці двох країн.

Вона наголосила, що Сполучені Штати є не лише стратегічним партнером України, “але і країною людей, з якими ми пов’язані спільними цінностями, минулим та успішним майбутнім”.

– У нас спільні демократичні цінності та спільне прагнення зробити Україну сильною, захистити її від агресора, відновити її цілісність і підтримати трансформацію в сучасну інноваційну країну. Тому що економічно потужна демократична Україна, з сильними інституціями та справедливим правосуддям, член НАТО та ЄС – це не тільки мрія і вимога наших громадян, але й гарантія безпеки і розвитку всього Чорноморського регіону і Європи, – сказала посол.

Маркарова зазначила, що у неї є багато ідей, як зробити співпрацю України та США ще цікавішою і результативнішою.

– Я розраховую на підтримку всіх американських українців та друзів України у цій справі, – підсумувала дипломат.

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25 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України у США.

Серед переваг нового посла глава держави назвав її патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

Оксана Маркарова очолювала Міністерство фінансів з кінця серпня 2019 року до початку березня 2020 року.