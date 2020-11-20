Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выдвинул экс-главу Минфина Оксану Маркарову на должность нового посла в США.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял… Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой, — отметил Кулеба.

Процедура ее оформления запущена, но это займет определенное время.

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По словам главы министерства, в случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают как в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ.

Нынешний посол в США Ельченко назвачен Зеленским меньше года назад — 8 декабря 2019 года.

Оксана Маркарова возглавляла Министерство финансов с конца августа 2019 до начала марта 2020 года. Сейчас эту должность занимает Сергей Марченко.

Источник: Дмитрий Кулеба