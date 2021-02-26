Реформа Укроборонпрома и космическая программа: приоритеты Минстратегпрома на 2021

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал приоритетные задачи министерства в 2021 году.

Так, во время брифинга он отметил, что прежде всего ведомство планирует сосредоточиться на внедрении закона О государственных оборонных закупках и принять закон об Общегосударственной научно-технической космической программе до 2025 года.

Среди приоритетных задач министерства также утверждение государственной программы поддержки авиационной промышленности до 2030 года и принятие Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса.

По словам Олега Уруского, в 2021 году также планируют перейти к основной фазе реформы Укроборонпрома, в рамках которой хотят закончить преобразование государственных предприятий, входящих в состав концерна, в открытые акционерные общества.

Кроме того, в рамках этой реформы планируют создать холдинговые компании по направлениям. Ожидается, что это будет шесть компаний в секторе оборонных систем и три в аэрокосмической сфере.

Еще одним приоритетом для министерства является создание Агентства оборонных технологий Украины.

Накануне Олег Уруский также заявлял о планах Украины до конца 2021 года вывести на орбиту Земли собственный спутник Сич 2-30 (2-1).

Он объяснял: это необходимо сделать, чтобы не покупать услуги, предоставляемые подобными аппаратами, у других стран.