PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Реформа Укроборонпрому і космічна програма: пріоритети Мінстратегпрому на 2021

Віце-прем’єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський назвав пріоритетні завдання міністерства у 2021 році.

олег уруський

Так, під час брифінгу він зазначив, що передусім відомство планує зосередитися на впровадженні закону Про державні оборонні закупівлі і ухвалити закон про Загальнодержавну науково-технічну космічну програму до 2025 року.

Серед пріоритетних завдань міністерства також затвердження державної програми підтримки авіаційної промисловості до 2030 року і ухвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу.

Читайте
Україна планує запустити супутник ракетою SpaceX - Уруський

За словами Олега Уруського, у 2021 році також планують перейти до основної фази реформи Укроборонпрому, в межах якої хочуть закінчити перетворення державних підприємств, які входять до складу концерну, на відкриті акціонерні товариства.

Крім того, у межах цієї реформи планують створити холдингові компанії за напрямками. Очікується, що це буде шість компаній у секторі оборонних систем і три в аерокосмічній сфері.

Ще одним пріоритетом для міністерства є створення Агенції оборонних технологій України.

Напередодні Олег Уруський також заявляв про плани України до кінця 2021 року вивести на орбіту Землі власний супутник Січ 2-30 (2-1).

Він пояснював: це необхідно зробити, щоб не купувати послуги, які надаються подібними апаратами, у інших країн.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка