В больницах Закарпатья развернули почти 200 дополнительных Covid-коек

В Закарпатской области развернули 187 дополнительных койкомест для больных коронавирусом. Всего в больницах региона насчитывают 2,3 тыс. Covid-коек. Сейчас процент загруженности медицинских учреждений составляет 73%.

За минувшие сутки на Закарпатье обнаружили 515 случаев коронавируса. За весь период пандемии заболело 39 209 жителей региона.

От осложнений Covid-19 умерло 885 человек, за минувшие сутки количество летальных случаев составило 16. При этом выздоровели 30 396 закарпатцев.

Коронавирус в Украине

26 февраля в Украине подтвердили 1 333 844 больных коронавирусом, за последние сутки заболели 8 003 человека.

За период пандемии от осложнений Covid-19 умерли 25 742 украинцев, за последние 24 часа зарегистрировано 146 летальных случаев.

Кроме того, в Украине продолжается первый этап вакцинации населения. В течение 25 февраля было проведено 1 179 прививок.

Источник: Закарпатская ОГА