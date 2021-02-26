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Факти / Україна
Людмила Богданова |

У лікарнях Закарпаття розгорнули майже 200 додаткових Covid-ліжок

У Закарпатській області розгорнули 187 додаткових ліжкомісць для хворих на коронавірус. Загалом у лікарнях регіону нараховують 2,3 тис. Covid-ліжок. Наразі відсоток завантаженості медичних закладів складає 73 %.

У лікарнях Закарпаття розгорнули майже 200 додаткових Covid-ліжок

За минулу добу на Закарпатті виявили 515 випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіло 39 209 мешканців регіону.

Від ускладнень Covid-19 померло 885 людей, за минулу добу кількість летальних випадків склала 16. Водночас одужали 30 396 закарпатців.

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Коронавірус в Україні

26 лютого в Україні підтвердили 1 333 844 хворих на коронавірус, за останню добу захворіли 8 003 особи.

За період пандемії від ускладнень Covid-19 померли 25 742 українців, за останні 24 години зареєстровано 146 летальних випадків.

Крім того, в Україні триває перший етап вакцинації населення. Протягом 25 лютого було проведено 1 179 щеплень.

Джерело: Закарпатська ОДА

Фото: Pixabay

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