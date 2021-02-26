PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

С 1 апреля медработники перейдут на новую программу медицинских гарантий — Степанов

С 1 апреля медработники Украины перейдут на новую программу медицинских гарантий.

Максим Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире политического ток-шоу Право на власть.

— У нас есть доплаты, которые по Covid доплачиваются — 300%. И были введены доплаты от 1 сентября для врачей и медицинских работников среднего и низшего звеньев: 70% от должностного оклада, 50% минимальной заработной платы для среднего медицинского персонала и для младшего медицинского персонала — 25%.

Они все сохранены. От 1 апреля они просто перейдут в новую программу медицинских гарантий, — отметил министр здравоохранения.

Читайте
Не только медики: кто будет получать доплаты за борьбу с Covid-19

Темпы вакцинации в Украине

По состоянию на вечер 25 февраля от коронавируса вакцинировано 1 179 украинцев.

Однако в Александровской больнице Киева на вакцинацию согласились лишь двое врачей из 24. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что это обусловлено тем, что многие уже переболел коронавирусом и имеет антитела.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка