С 1 апреля медработники перейдут на новую программу медицинских гарантий — Степанов

С 1 апреля медработники Украины перейдут на новую программу медицинских гарантий.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире политического ток-шоу Право на власть.

— У нас есть доплаты, которые по Covid доплачиваются — 300%. И были введены доплаты от 1 сентября для врачей и медицинских работников среднего и низшего звеньев: 70% от должностного оклада, 50% минимальной заработной платы для среднего медицинского персонала и для младшего медицинского персонала — 25%.

Они все сохранены. От 1 апреля они просто перейдут в новую программу медицинских гарантий, — отметил министр здравоохранения.