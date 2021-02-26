З 1 квітня медпрацівники перейдуть на нову програму медичних гарантій – Степанов

З 1 квітня медпрацівники України перейдуть на нову програму медичних гарантій.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі політичного ток-шоу Право на владу.

– У нас є доплати, які по Covid доплачуються – 300%. І були введені доплати від 1 вересня для лікарів та медичних працівників середньої і нижчої ланок: 70% від посадового окладу, 50% мінімальної заробітної плати для середнього медичного персоналу і для молодшого медичного персоналу – 25%.

Вони всі збережені. Від 1 квітня вони просто перейдуть в нову програму медичних гарантій, – зазначив міністр охорони здоров’я.