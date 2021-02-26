Президент Владимир Зеленский увеличил численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны со 190 до 237 человек. Об этом говорится в указе №76/2021 от 26 февраля.

Согласно документу на сайте главы государства, предельная численность работников аппарата СНБО увеличивается до 237 штатных единиц.

Этим же указом Зеленский утвердил структуру аппарата Совбеза.

В новом штатном расписании указаны секретарь СНБО и руководитель аппарата со своими заместителями и первыми заместителями, главный государственный аудитор и еще 23 службы.

В январе 2020 года Зеленский увеличил численность аппарата СНБО со 160 до 190 штатных единиц.

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26 февраля президент Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины — уже третье в этом месяце.

В ОП не озвучили повестку дня, но проведение заседания объяснили необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности.