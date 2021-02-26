Президент Володимир Зеленський збільшив чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони зі 190 до 237 осіб. Про це йдеться в указі №76/2021 від 26 лютого.
Згідно з документом на сайті глави держави, гранична чисельність працівників апарату РНБО збільшується до 237 штатних одиниць.
Цим же указом Зеленський затвердив структуру апарату Радбезу.
У новому штатному розписі вказані секретар РНБО та керівник апарату зі своїми заступниками та першими заступниками, головний державний аудитор та ще 23 служби.
У січні 2020 року Зеленський збільшив чисельність апарату РНБО зі 160 до 190 штатних одиниць.
26 лютого президент Володимир Зеленський збирає засідання Ради національної безпеки і оборони України – вже третє цього місяця.
В ОП не озвучили порядок денний, але проведення засідання пояснили необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки.