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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Загострення на Донбасі: Україна чекає на реакцію держав-партнерів і міжнародних організацій

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі чекає реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій на обстріли на Донбасі, в результаті яких поранення отримали 11 українських військових.

ООС, Донбас, війна на Донбасі

Також українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ.

26 лютого під час обстрілів російськими військами українських позицій в районі Водяного отримали поранення дев’ять військовослужбовців Збройних сил.

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Крім того, ще один військовий отримав поранення в іншому районі внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, а ще один – кульове поранення ноги. Наразі стан поранених задовільний, їм надано медичну допомогу.

За минулу добу бойовики 14 разів порушили тишу на Донбасі. Вони вели вогонь з 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Порушення режиму припинення вогню фіксують вже кілька днів поспіль. Так, 25 лютого бойовики 10 разів відкривали вогонь, а днем раніше зафіксували шість обстрілів українських позицій.

Джерело: Українська делегація для участі в ТКГ

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