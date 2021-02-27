Обострение в зоне ООС: за сутки ранены 11 украинских бойцов

В результате обострения в зоне проведения ООС ранения получили 11 украинских военных.

Боевики 14 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Возле Водяного оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела шесть украинских бойцов получили осколочные ранения, еще трое воинов – боевое травмирование.

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В районе населенного пункта Пески противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов с 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское.

Возле Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия — один украинский защитник получил пулевое ранение.

Также возле Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, осколочные ранения получил украинский боец.

Ситуация на Донбассе

В зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

24 февраля за сутки на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.