Загострення в зоні ООС: за добу поранено 11 українських бійців

В результаті загострення в зоні проведення ООС поранення отримали 11 українських військових.

Бойовики 14 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Біля Водяного окупанти вели вогонь з 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В результаті обстрілу шість українських бійців отримали осколкові поранення, ще троє воїнів – бойове травмування.

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У районі населеного пункту Піски противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів з 120-мм і 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік від населеного пункту Луганське.

Біля Мар’їнки і Лебединського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї – один український захисник отримав кульове поранення.

Також біля Невельського в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, осколкові поранення отримав український боєць.

Ситуація на Донбасі

У зоні проведення ООС 25 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню та використовували заборонену зброю.

24 лютого за добу на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.