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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Закривають школи, ресторани та ТЦ: у Чернівецькій області посилили карантин

У Чернівецькій області запровадили нові карантинні обмеження, які діятимуть з 27 лютого до 9 березня.

карантин івано-франківськ

Таке рішення було ухвалено на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС 26 лютого.

– Сьогодні в області зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус – 638. Мусимо посилити карантинні обмеження, щоб призупинити стрімке поширення хвороби, – сказав перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Богдан Ковалюк.

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Наразі у регіоні буде заборонено роботу:

  • закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки;
  • навчальних закладів, окрім закладів дошкільної та спеціальної освіти;
  • розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ.

Окрім того, в області не можна буде проводити масові заходи.

Карантин на Івано-Франківщині

Карантин у Івано-Франківській області посилили з 26 лютого.

Зокрема, через карантин рух міського, міжміського, залізничного транспорту і авіаперельоти призупиняють. Пересуватися містом можна буде власними та службовими або орендованими авто. Але в салоні повинно бути не більше п’яти осіб (без урахування дітей віком до 14 років).

На в’їзді в область працюють контрольно-пропускні пункти.

Джерело: Чернівецька ОДА

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