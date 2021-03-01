С 1 марта Кипр отнес Украину к серой зоне и не открыл границы.
Гражданам из стран, отнесенных к серой зоне, запрещено пересекать границу страны, кроме некоторых категорий населения, сообщает посольство Украины в Республике Кипр.
Разрешение на въезд имеют:
- супруги граждан Кипра;
- их несовершеннолетние дети;
- резиденты Кипра;
- граждане, которым разрешен въезд по Венской конвенции;
- лица, имеющие специальное разрешение на въезд от правительства Кипра.
В посольстве отмечают, что список стран серой зоны обновлятся еженедельно.
Серая зона ЕС
По индикаторам Европейского Союза, Украина не попадает в серую зону, сообщил на брифинге 26 февраля главный санитарный врач Виктор Ляшко.
В серую зону ЕС попадают страны, в которых уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тыс. населения.
Источник: Посольство Украины в Республике Кипр