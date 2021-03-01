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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Кипр внес Украину к серой зоне: кто имеет право попасть в страну

С 1 марта Кипр отнес Украину к серой зоне и не открыл границы.

кіпр

Гражданам из стран, отнесенных к серой зоне, запрещено пересекать границу страны, кроме некоторых категорий населения, сообщает посольство Украины в Республике Кипр.

Разрешение на въезд имеют:

  • супруги граждан Кипра;
  • их несовершеннолетние дети;
  • резиденты Кипра;
  • граждане, которым разрешен въезд по Венской конвенции;
  • лица, имеющие специальное разрешение на въезд от правительства Кипра.

В посольстве отмечают, что список стран серой зоны обновлятся еженедельно.

Серая зона ЕС

По индикаторам Европейского Союза, Украина не попадает в серую зону, сообщил на брифинге 26 февраля главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В серую зону ЕС попадают страны, в которых уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тыс. населения.

Источник: Посольство Украины в Республике Кипр

Фото: Dreamstime

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