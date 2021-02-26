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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Україна не потрапляє до сірої зони ЄС з тестування на Covid-19 – Ляшко

За індикаторами Євросоюзу Україна не потрапляє до так званої сірої зони, заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Тест на коронавірус

– На сьогодні в Україні немає жодної області, яка за рівнем тестування потрапляла б у сіру зону за індикаторами ЄС, – зазначив він.

Тобто, за його словами, за останні сім днів тестування на Covid-19 у всіх регіонах перевищує 300 на 100 тис. населення – і це хороший показник.

Ляшко зазначив, що найбільше тестів на коронавірус роблять у Києві, у Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях.

До сірої зони ЄС потрапляють країни, де рівень тестування нижче 300 тестів на 100 тис. населення.

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Коронавірус в Україні

Станом на 26 лютого коронавірусом в Україні інфікувалися ще 8 003 людини. Загалом кількість тих, хто перехворів чи нині хворіє, сягнула 1 333 844 випадків.

За останню добу померли 146 українців, а одужали – 4 244.

Фото: Dreamstime

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