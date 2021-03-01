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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Користь не доведена: Стефанчук закликав скасувати переведення годинників

На засіданні Погоджувальної ради перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав проголосувати за законопроект, яким скасовується сезонне переведення стрілок годинників в Україні.

руслан стефанчук

Україна в ніч з 27 на 28 березня має перейти на літній час, перевівши стрілки годинників на годину вперед. Стефанчук вважає, що користь від щорічного переходу не доведена.

– Давайте проголосуємо законопроект №4201 і позбавимо Україну цього щорічного переходу, користь від якого не доведена, а шкода – очевидна, – звернувся нардеп до колег.

Відповідний проект Стефанчук зареєстрував у Верховній Раді ще у жовтні 2020 року.

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У 2021 році перехід на літній час в Україні відбудеться у ніч з суботи на неділю 28 березня о 3.00 на одну годину вперед.

Україна двічі на рік переводить стрілки годинників. Це пояснюють економічними та екологічними чинниками.

Водночас переведення звичного розпорядку призводить до того, що більшість людей відчувають себе втомленими та страждають від порушень сну.

Джерело: Верховна Рада

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