За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку от населенного пункта Пищевик вооруженные формирования РФ открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов противника погиб один украинский военный.

Вблизи н.п. Широкино и Водяное оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ.

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Также у Верхнеторецкого боевики произвели несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

По состоянию на 7.00 1 марта было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, неподалеку от Павлополя вооруженные формирования Российской Федерации вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. На такие действия противника украинские защитники открывали огонь.

Обострение на Донбассе

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе ждет реакции государств-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы на Донбассе, в результате которых ранения получили 11 украинских военных.

Также украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.