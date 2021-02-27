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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

На Донбассе украинский военный подорвался на противопехотной мине

На Донбассе недалеко от населенного пункта Луганское на противопехотной осколочной мине подорвался украинский военный.

оос, донбас

Сейчас украинскому защитнику оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу.

— В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил, — объяснили в ОТГ Север.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

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Похожая трагедия произошла также 14 февраля. Тогда на Донбассе недалеко от населенного пункта Новолуганское  погибли трое бойцов ВСУ, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Украинские защитники погибли в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, когда перемещались на позиции. Из-за гибели военных Госбюро расследований открыло уголовное производство.

Источник: ОТГ Север

Фото: ООС

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