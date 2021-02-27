На Донбассе украинский военный подорвался на противопехотной мине

На Донбассе недалеко от населенного пункта Луганское на противопехотной осколочной мине подорвался украинский военный.

Сейчас украинскому защитнику оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу.

— В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил, — объяснили в ОТГ Север.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

Похожая трагедия произошла также 14 февраля. Тогда на Донбассе недалеко от населенного пункта Новолуганское погибли трое бойцов ВСУ, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Украинские защитники погибли в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, когда перемещались на позиции. Из-за гибели военных Госбюро расследований открыло уголовное производство.

Источник: ОТГ Север

Фото: ООС