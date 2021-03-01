За минулу добу у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Пищевик збройні формування РФ відкривали прицільний вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілів противника загинув один український військовий.

Поблизу Широкине та Водяне окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ.

Читайте На Донбасі український військовий підірвався на протипіхотній міні

Також, біля Верхньоторецька бойовики здійснили декілька пострілів з автоматичних станкових гранатометів.

Станом на 7.00 1 березня було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Павлополя збройні формування Російської Федерації вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. На такі дії противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Загострення на Донбасі

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі чекає реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій на обстріли на Донбасі, в результаті яких поранення отримали 11 українських військових.

Також українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ.