НБУ оновив перелік системно важливих банків

Національний банк України оновив перелік системно важливих банків. Їхня кількість порівняно з 2020 роком зменшилась на одну організацію – до списку не потрапив Кредобанк.

До оновленого переліку системно важливих банків входять:

А-Банк;

Альфа-банк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Південний;

Приватбанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк Аваль;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрексімбанк;

Укрсиббанк;

Універсал банк.

Для цих установ визначили підвищені вимоги, які забезпечуватимуть їхню стійкість. Так, додатково для них передбачено буфер системної важливості, який залежить від рівня системної значимості фінустанов.

Він становитиме: 1% для А-Банку, Альфа Банку, ОТП Банку, Банку Південний, ПУМБу, Райффайзен Банку Аваль, ТАС Банку, УкрСиббанку та Універсал Банку, 1,5% – для Ощадбанку, Укргазбанку, Укрексімбанку та 2% – для ПриватБанку.

Також ці банки зобов’язані розробляти плани відновлення діяльності згідно з вимогами НБУ. Такі плани швидко стабілізують роботу системно важливих установ в умовах кризи.

Окрім цього, системні банки виконуватимуть посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента – не більше ніж 20%.

Банк повинен дотримуватися посилених вимог протягом 12 місяців після втрати статусу системної важливості.

Іпотека під 7% в Україні

27 січня 2021 року уряд ухвалив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Доступну іпотеку під 7% можна буде отримати у семи українських банках: Приватбанк, Ощадбанк, Глобус, Мегабанк, ОТП Банк, Кредобанк.

Працюватиме програма за принципом позик для бізнесу 5-7-9. Частину відсоткової ставки, яка буде вище 7%, банку відшкодує держава.