У Раді запрацює сенсорна кнопка, яка зробить неможливим кнопкодавство

У Верховній Раді України з цього тижня запрацює спеціальна сенсорна кнопка, яка унеможливить неперсональне голосування та кнопкодавство.

Про це на засіданні погоджувальної Ради повідомив спікер Дмитро Разумков.

Встановлена система пройшла перевірку відповідної організації. Також для відстеження порушень під час голосування у залі встановили додаткові камери.

За його словами, одним з важливих аспектів реформи Верховної Ради є унеможливлення саме кнопкодавства.

– Ми багато про це говорили. Щось вже зроблено, а щось буде запроваджене з цього тижня, а саме встановлення камер, – зазначив Разумков.

Окрім того, він повідомив, що відбувається оновлення системи Рада та є декілька варіантів як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Вони дозволяють використовувати біометричні показники людини, аби точно зробити неможливим кнопкодавство.

Кнопкодавство

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повыдомив, що кнопкодавство є кримінальним злочином, тому якщо суд визнає винним у цьому правопорушенні народного депутата, то він автоматично втратить свої повноваження.

Водночас Разумков висловив надію, що найближчим часом вдасться прив’язати картку депутата до конкретного місця, що дозволить побачити, з якого місця або за кого проголосував той чи інший нардеп.