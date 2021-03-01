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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зеленский: Реформа КСУ – это построение доверия с нуля

Конституционный суд Украины стал синонимом недоверия. Возобновить доверие к этому органу с нуля возможно только путем прозрачного отбора судей.

Зеленський

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в форуме Украина 30. Развитие правосудия.

– К сожалению, этот орган из-за некоторых судей стал синонимом недоверия. И сегодня речь уже идет не о его возобновлении, а фактически построении доверия с нуля, – отметил глава государства.

По его мнению, вернуть это доверие возможно, прежде всего, через прозрачный отбор судей.

– Для поиска пути решения всех этих вопросов мною создана комиссия по вопросам правовой реформы в Украине, – отметил Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда с 28 февраля на один месяц.

Перед этим Тупицкому сообщили о подозрении в лжесвидетельстве и подкупе свидетеля, а также отстранили от должности судьи КСУ на два месяца.

Фото: Офис президента

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