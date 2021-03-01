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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Зеленський: Реформа КСУ – це побудова довіри з нуля

Конституційний суд України став синонімом недовіри. Відновити довіру до цього органу з нуля можливо тільки шляхом прозорого відбору суддів.

Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський в форумі Україна 30. Розвиток правосуддя.

– На жаль, цей орган через деяких суддів став синонімом недовіри. І сьогодні йдеться вже не про його відновлення, а фактично побудову довіри з нуля, – зазначив глава держави.

На його думку, повернути цю довіру можливо, передусім, через прозорий відбір суддів.

– Для пошуку шляхів вирішення всіх цих питань мною створена комісія з питань правової реформи в Україні, – зазначив Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду з 28 лютого на один місяць.

Перед цим Тупицькому повідомили про підозру у неправдивих свідченнях та підкупі свідка, а також усунули з посади судді КСУ на два місяці.

Фото: Офіс президента

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