Международные резервы НБУ на 1 марта составляли $28,6 млрд по сравнению с $28,5 млрд на середину месяца и $28,8 млрд — на его начало.

Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

— Это в четыре раза превышает плановый объем платежей правительства и Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами в 2021 году ($7,2 млрд), в том числе в пользу МВФ — $1,6 млрд, – отметил он.

По словам Данилишина, обменный курс гривни на межбанковском рынке в течение прошлой недели находился в боковом тренде, не превышая 28 грн/$1.

— Незначительное преобладание спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением (в среднем за день на $8 млн) было сформировано, главным образом, на форвардном сегменте рынка, – сказал глава Совета НБУ.

В то же время он обратил внимание на увеличение продажи иностранной валюты физическими лицами на наличном рынке, что позволило банкам увеличить выкуп валюты в позицию.

Курс валют

По состоянию на 2 марта 2021 года Нацбанк установил курс доллара в Украине на уровне 28 грн/1$. По сравнению с понедельником доллар прибавил в цене, днем ранее курс был 27,94 грн/1$.

Евро также подешевел, курс во вторник — 33,71 грн/1€, до этого он был 33,84 грн/1€.