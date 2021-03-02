Міжнародні резерви НБУ на 1 березня становили $28,6 млрд порівняно з $28,5 млрд на середину місяця і $28,8 млрд – на його початок.

Про це повідомив глава Ради Нацбанку України Богдан Данилишин в Facebook.

– Це вчетверо перевищує плановий обсяг платежів уряду і Національного банку за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в 2021 році ($7,2 млрд), зокрема на користь МВФ – $1,6 млрд, – зазначив він.

За словами Данилишина, обмінний курс гривні на міжбанківському ринку протягом минулого тижня перебував в бічному тренді, не перевищуючи 28 грн/$1.

– Незначне переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над її пропозицією (в середньому за день на $8 млн) було сформовано, головним чином, на форвардному сегменті ринку, – сказав глава Ради НБУ.

Водночас він звернув увагу на збільшення продажу іноземної валюти фізичними особами на готівковому ринку, що дозволило банкам збільшити викуп валюти в позицію.

Курс валют

Станом на 2 березня 2021 року Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 28 грн/1$. Порівняно з понеділком долар додав у ціні, днем ​​раніше курс був 27,94 грн/1$.

Євро здешевшав, курс у вівторок – 33,71 грн/1€, до цього він був 33,84 грн/1€.