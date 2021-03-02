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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Киеве коммунальщики присвоили 700 тыс. грн, выделенных на утепление домов

В Киеве должностные лица коммунального предприятия исполнительного органа КГГА и два директора подрядных предприятий присвоили 700 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на утепление жилых домов.

будинок

Осенью 2019 года директор и главный инженер одного предприятия, двое директоров подрядного общества и другие служащие решили присвоить средства из Киевского городского бюджета.

Речь идет о деньгах, выделенных за выполнение работ в проектах, которые победили в 2018-2019 годах в конкурсах по реализации энергоэффективных мероприятий в жилых домах столицы.

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Коммунальщикам сообщили о подозрении по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Им грозит лишение свободы до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Сейчас подозреваемым выбирают меру пресечения и принимают решение об отстранении их от должностей. Досудебное расследование продолжается, следователи устанавливают других участников преступления.

Разворовывание госсредств Укрзализныци

В Украине разоблачили масштабную схему хищения государственных средств Укрзализныци, которые выделили для содержания одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Во время капитального ремонта моста должностные лица регионального филиала Юго-Западная железная дорога искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов. Экспертиза подтвердила завышение вдвое стоимости выполнения контракта.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Unsplash

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