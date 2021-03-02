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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Укрзализныця приостанавливает высадку и посадку пассажиров в двух областях — дата

Укрзализныця остановила продажу билетов, а также высадку и посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях с 7 марта.

Укрзалізниця поїзд

До 6 марта включительно пассажиры смогут без препятствий доехать до пунктов назначений. Ограничения также не касаются рейсов, которые начнутся в 00.00 7 марта.

Ограничения вводят до 12 марта включительно, однако после этого их снова могут ввести до конца усиленного карантина.

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Такое решение приняли из-за решения о распределении эпидемически опасных зон, согласному которому эти две области находятся в красной карантинной зоне.

Пассажиры с билетами в Черновцы, Житомир и другие населенные пункты этих областей могут совершить посадку на этих станциях, если они находятся за пределами красной зоны.

Укрзализныця оборудует вагоны камерами наблюдения

Укрзализныця оборудует новые пассажирские вагоны поездов камерами видеонаблюдения. Изображение в режиме реального времени будет транслироваться в диспетчерский пункт. Такие действия вводят для повышения безопасности в вагонах поездов.

Также в 2021 году за безопасностью в поездах с большим потоком пассажиров продолжит следить военизированная охрана. С августа по декабрь 2020 года Укрзализныця обеспечила 2 077 таких сопровождений.

Фото: УЗ

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