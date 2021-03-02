Укрзалізниця призупиняє висадку і посадку пасажирів у двох областях – дата

Укрзалізниця зупинила продаж квитків, а також висадку і посадку пасажирів в Чернівецькій і Житомирській областях з 7 березня.

До 6 березня включно пасажири зможуть без перешкод доїхати до пунктів призначень. Обмеження також не стосуються рейсів, які почнуться о 00.00 7 березня.

Обмеження вводять до 12 березня включно, однак після цього їх знову можуть ввести до кінця посиленого карантину.

Таке рішення прийняли через рішення про розподіл епідемічно небезпечних зон, згідно з яким ці дві області знаходяться у червоній карантинній зоні.

Пасажири з квитками до Чернівців, Житомир та інші населені пункти цих областей можуть здійснити посадку на цих станціях, якщо вони знаходяться за межами червоної зони.

Укрзалізниця обладнає вагони камерами спостереження

Укрзалізниця обладнає нові пасажирські вагони поїздів камерами відеоспостереження. Зображення у режимі реального часу транслюватиметься у диспетчерський пункт. Такі дії вводять для підвищення безпеки у вагонах поїздів.

Також у 2021 році за безпекою в поїздах з великим потоком пасажирів продовжить стежити воєнізована охорона. З серпня по грудень 2020 року Укрзалізниця забезпечила 2 077 таких супроводів.