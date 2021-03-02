Исследования подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Хочу обратить внимание на последние исследования общественного здравоохранения Великобритании, которые обнаружили очень высокую, более 80%, эффективность вакцины AstraZeneca для предотвращения госпитализации у лиц старше 70 лет, — сказал он.

Степанов призвал украинцев не верить сообщениям “деятелей антивакцинальной вакханалии, которую устроили в нашей стране в течение двух месяцев”.

Он напомнил, что в понедельник лично привился вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute и имеет локальное (торговое) название Covishield.

Прививку министр делал в Александровской клинической больнице Киева, которая с начала эпидемии принимает больных коронавирусом. Перед тем, как сделать инъекцию, ему измерили температуру и давление.

При этом Степанов сообщил, что чувствует себя хорошо, какие-либо побочные эффекты от вакцинации у него отсутствуют.