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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Вчені підтвердили високу ефективність AstraZeneca для осіб старше 70 років – МОЗ

Дослідження підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років.

максим степанов

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Хочу звернути увагу на останні дослідження громадської охорони здоров’я Великої Британії, які виявили дуже високу, більше 80%, ефективність вакцини AstraZeneca для запобігання госпіталізації у осіб старше 70 років, – сказав він.

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Степанов закликав українців не вірити повідомленням “діячів антивакцинальної вакханалії, яку влаштували в нашій країні протягом двох місяців”.

Він нагадав, що в понеділок особисто прищепився вакциною Oxford/AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Serum Institute і має локальну (торгову) назву Covishield.

Щеплення міністр робив в Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка від початку епідемії приймає хворих на коронавірус. Перед тим, як зробити ін’єкцію, йому поміряли температуру і тиск.

Водночас Степанов повідомив, що почувається добре, будь-які побічні ефекти від вакцинації у нього відсутні.

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