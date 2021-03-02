В Украине 1 марта стартовала запись на вакцинацию от коронавируса. За первый день в очередь на прививку от Covid-19 записались 44 482 человека.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— За неполный день в очередь на вакцинацию от Covid-19 через портал Дія записались 5 280 человек, через контакт-центр Минздрава — 671 человек, через приложение Дія — 38 531 человек. Эти цифры являются красноречивым подтверждением готовности украинцев к вакцинации и доверия к системе здравоохранения, — отметил министр.

Также Максим Степанов призвал украинцев записываться на прививки и еще раз заверил, что вакцина Covishield производства компании AstraZeneca является безопасной.

Сегодня записаться на вакцинацию можно разными способами. Сделать это может каждый желающий гражданин. Одним из способов является контакт-центр Минздрава, где можно записаться на прививку по телефону 0800 60 20 19.

Также это можно сделать через мобильное приложение или портал Дія. Услуга является абсолютно бесплатной и занимает около двух минут времени. Как записаться на вакцинацию от Covid-19 через Дію — читайте в нашем материале.