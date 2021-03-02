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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

За перший день на вакцинацію від Covid-19 записалися понад 40 тис. українців – Степанов

В Україні 1 березня стартував запис на вакцинацію від коронавірусу. За перший день у чергу на щеплення від Covid-19 записалося 44 482 людини.

За перший день на вакцинацію від Covid-19 записалися понад 40 тис. українців – Степанов

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– За неповний день в чергу на вакцинацію від Covid-19 через портал Дія записалися  5 280 людей, через контакт-центр МОЗ – 671 людина, через додаток Дія – 38 531 людина. Ці цифри є красномовним підтвердженням готовності українців до вакцинації та довіри до системи охорони здоровя, – зазначив міністр.

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Також Максим Степанов закликав українців записуватися на щеплення і вкотре запевнив, що вакцина Covishield виробництва компанії AstraZeneca є безпечною.

Сьогодні записатися на вакцинацію можна різними способами. Зробити це може кожен охочий громадянин. Одним із способів є контакт-центр МОЗ, де можна записатися на щеплення за телефоном 0 800 60 20 19.

Також це можна зробити через мобільний додаток або портал Дія. Послуга є абсолютно безкоштовною і займає близько двох хвилин часу. Як записатися на вакцинацію від Covid-19 через Дію – читайте у нашому матеріалі.

Фото: Pixabay

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