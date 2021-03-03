Достройка Северного потока-2 будет очередным ударом по Украине — Зеленский

Строительство Северного потока-2 касается не только экономики Украины, но и энергетической безопасности всей Европы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

— Все должны понимать, что строительство газопровода в обход Украины — это вопрос не только украинской экономики, хотя это тоже очень важно для нас, но и вопрос энергетической безопасности для всей Европы. Это еще один очень мощный удар снова по Украине, кроме Донбасса и Крыма, — отметил он.

Также президент поблагодарил Европейский Союз и США за поддержку санкций против Северного потока-2. Владимир Зеленский отметил, что вместе страны многое сделали и предположил: если бы эти вопросы не поднимали, то газопровод был бы уже достроен.

Кроме того, глава государства убежден, что пока строительство Северного потока-2 будет оставаться на повестке дня и пока страны ЕС и США не будут смягчать свою позицию, то Украина будет в безопасности.

Санкции против Северного потока-2

Строительство российского газопровода Северный поток-2 в обход Украины длится уже несколько лет. Однако в последнее время некоторые фирмы начали массово отказываются от участия в строительстве.

В частности, 18 европейских компаний не будут продолжать работы после введения санкций США против российской фирмы КВТ-РУС и угрозы ввести их и против других.

Вместе с тем представитель Государственного департамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты могут объявить о новых санкциях против Северного потока-2 уже в мае.