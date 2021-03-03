Добудова Північного потоку-2 буде черговим ударом по Україні – Зеленський

Будівництво Північного потоку-2 стосується не тільки економіки України, а ще й енергетичної безпеки всієї Європи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

– Всі повинні розуміти, що будівництво газопроводу в обхід України – це питання не тільки української економіки, хоча це також дуже важливо для нас, а й питання енергетичної безпеки для всієї Європи. Це ще один дуже потужний удар знову по Україні, крім Донбасу і Криму, – зазначив він.

Також президент подякував за Європейському Союзу і США за підтримку санкцій проти Північного потоку-2. Володимир Зеленський зауважив, що разом країни багато чого зробили і припустив: якби ці питання не порушували, то газопровід був би вже добудований.

Крім того, глава держави переконаний, що поки будівництво Північного потоку-2 буде залишатися на порядку денному і поки країни ЄС і США не пом’якшуватимуть свою позицію, то Україна буде в безпеці.