В Украине несколько подешевели доллар и евро. По состоянию на 3 марта 2021 года Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,93 грн за единицу — это на семь копеек дешевле, чем за прошлый банковский день.

Курс евро сейчас составляет 33,6 грн за единицу — на 11 копеек дешевле по сравнению с предыдущим днем.

Курс валют НБУ на 3 марта 2021

$1 — 27,93 грн;

€1 — 33,6 грн;

1 польский злотый — 7,41 грн;

10 российских рублей — 3,79 грн.

Курс валют в марте 2021

Первый месяц весны, по прогнозам, не предусматривает значительного колебания курса доллара и евро. Изменения будут такими же, как и в предыдущем месяце.

Стоимость доллара будет колебаться в пределах 27,4-28,5 грн за единицу. Подробнее, каким будет курс валют в марте, читайте на Фактах ICTV.