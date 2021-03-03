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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар и евро упали в цене: курс валют в Украине 3 марта

В Украине несколько подешевели доллар и евро. По состоянию на 3 марта 2021 года Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,93 грн за единицу — это на семь копеек дешевле, чем за прошлый банковский день.

гроші, бюджет, бабло

Курс евро сейчас составляет 33,6 грн за единицу — на 11 копеек дешевле по сравнению с предыдущим днем.

Курс валют НБУ на 3 марта 2021

  • $1 — 27,93 грн;
  • €1 — 33,6 грн;
  • 1 польский злотый — 7,41 грн;
  • 10 российских рублей — 3,79 грн.

курс валют 3 березня 2021

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Курс валют в марте 2021

Первый месяц весны, по прогнозам, не предусматривает значительного колебания курса доллара и евро. Изменения будут такими же, как и в предыдущем месяце.

Стоимость доллара будет колебаться в пределах 27,4-28,5 грн за единицу. Подробнее, каким будет курс валют в марте, читайте на Фактах ICTV.

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